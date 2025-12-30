Fas Afrika Uluslar Kupası'nda lider olarak son 16 turunda!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.12.2025 00:26:00
Fas, Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncü maçında Zambiya'yı 3-0 mağlup ederek grubunu lider olarak tamamladı.

Afrika Uluslar Ligi A grubu son maçında Fas ile Zambiya karşı karşıya geldi.

Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan maçı Fas, Ayoub El-Kaabi (2) ve Brahim Diaz'ın golleriyle 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fas 7 puanla grubu lider tamamladı ve üst tura yükseldi. Zambiya ise 2 puanla turnuvaya veda etti.

Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri 75. dakikada oyuna dahil oldu.

MALİ ÜST TURA YÜKSELDİ

Grubun diğer maçında ise Mali, Komorlar ile 0-0 berabere kalarak 3 puana yükseldi ve grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.

Komorlar ise grubu üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncüler kontenjanı için diğer maçları bekleyecek.

Mali'de Fenerbahçeli Nene 70 dakika sahada kalırken, Beşiktaşlı El-Bilal Toure maçı yedek kulübesinde tamamladı. Mali'de Amadou Haidara 89. dakikada kırmızı kart gördü.

