Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyisi Aboubakar
Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyi futbolcusu belli oldu.
2021 Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyi futbolcusu Vincent Aboubakar seçildi.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Aboubakar, grup aşamasında attığı beş golle Kamerun'un kupada son 16 turuna kalmasında önemli rol oynadı.
A Grubu'nda Burkina Faso ve Etiyopya ağlarını ikişer kez havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, son maçta Yeşil Burun Adaları'na da bir gol attı.
Video Haberler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Süper Lig yıldızına müjde
- Yolcu otobüsü şarampole düştü: Yaralılar var
- Kaçakçılık operasyon: 224 şişe içki ele geçirildi
- Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel isyan etti
- CHP'den 10 maddelik 'enflasyon düşürme reçetesi'
- Salda Gölü'nde talan bitmiyor
- O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu
- Kocaelispor'da yol ayrımı
- Kredi kartlarıyla ilgili yeni güncelleme
- Afrika Kupası'nın en iyisi