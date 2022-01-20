Beşiktaşlı golcü Michy Batshuayi selefi Vincent Aboubakar'ı yakaladı

20 Ocak 2022 Perşembe, 13:00

Beşiktaş’ta 2020/2021 sezonunu fırtına gibi geçiren Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılara transfer olan golcülerle karşılaştırılmaya devam ediyor.

Sporx’in haberine göre, 28 yaşındaki Michy Batshuayi, selefi Vincent Aboubakar’ı gol ve asist toplamında yakaladı.



Haberde, 30 yaşındaki Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar’ın Süper Lig’de oynadığı ilk 18 karşılaşma baz alındığında 2020/2021 sezonunda 12 gol ve 2 asist kaydederek toplamda 14 gole etki ettiği belirtildi.



Beşiktaş’ın bu sezon transfer ettiği Belçikalı golcü oyuncu Michy Batshuayi’nin ise 18 maçta 9 gol ve 3 asist üreterek toplamda 12 gole katkıda bulunduğu iletildi.

