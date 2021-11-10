Al Nassr'da Aboubakar'ın yerine Slimani düşünülüyor

Spor gazetecisi Al Salami, "Hatalardan ders almak önemlidir. Artık Aboubakar sevdasından vazgeçin!" Al Salami, Aboubakar'ın takıma uyum sağlayamadığını ve ayrıca Funes Mori'nin de kötü performans sergilediğini söyleyerek, "İyi bir sol bek veya bir defans oyuncusu alınmalıdır." dedi.