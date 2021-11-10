Al Nassr'da Aboubakar'ın yerine Slimani düşünülüyor

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:30
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Suudi Arabistan Ligi'nde sezona büyük umutlarla giren Al Nassr, 11. hafta sonunda 2 maç eksiğiyle 13 puanla 9. sırada yer alıyor.</p>

Suudi Arabistan Ligi'nde sezona büyük umutlarla giren Al Nassr, 11. hafta sonunda 2 maç eksiğiyle 13 puanla 9. sırada yer alıyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Al Nassr'da kötü gidişatın sonunda tartışılan isimlerden biri Vincent Aboubakar oldu. Bu sezon ligde 9 maçta 3 gol atan Aboubakar, 4 maçtır gol atamadığı gibi bazı müsabakaları 90 dakika tamamlayamıyor.</p>

Al Nassr'da kötü gidişatın sonunda tartışılan isimlerden biri Vincent Aboubakar oldu. Bu sezon ligde 9 maçta 3 gol atan Aboubakar, 4 maçtır gol atamadığı gibi bazı müsabakaları 90 dakika tamamlayamıyor.

<p>Spor gazetecisi Al Salami, "Hatalardan ders almak önemlidir. Artık Aboubakar sevdasından vazgeçin!" Al Salami, Aboubakar'ın takıma uyum sağlayamadığını ve ayrıca Funes Mori'nin de kötü performans sergilediğini söyleyerek, "İyi bir sol bek veya bir defans oyuncusu alınmalıdır." dedi.&nbsp;</p>

Spor gazetecisi Al Salami, "Hatalardan ders almak önemlidir. Artık Aboubakar sevdasından vazgeçin!" Al Salami, Aboubakar'ın takıma uyum sağlayamadığını ve ayrıca Funes Mori'nin de kötü performans sergilediğini söyleyerek, "İyi bir sol bek veya bir defans oyuncusu alınmalıdır." dedi. 

<p><strong>ABOUBAKAR YERİNE SLIMANI</strong></p><p>Öte yandan hem yerel basın, hem de Kamerun basını Al Nassr'in Aboubakar'ın performansını yeterli bulmadığı için ara transfer döneminde Slimani'yi transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı.</p>

ABOUBAKAR YERİNE SLIMANI

Öte yandan hem yerel basın, hem de Kamerun basını Al Nassr'in Aboubakar'ın performansını yeterli bulmadığı için ara transfer döneminde Slimani'yi transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı.


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