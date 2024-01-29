Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Bu mudur Beşiktaş?'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 08:21

Güncelleme: 29.01.2024 - 08:21

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Adnan Dinçer: Karakartal hasta! Hatta kimse Gedson dışında kazanmak için sahada koşmuyorsa ve rakibi de bir hata golüyle maçı bitirmeye çalışıyorsa ortada futbol yoktur diyebiliriz. Son haftalarda yeni yapılanma ve kongre sonrası gelenler bu sıkıntıyı Beşiktaş’ta çözemez.

Yenilik olarak Svenson’u sunmak isteyen Beşiktaş, Ersin’in hatalı yediği golün altından kalkacak bir pozisyon üretemedi. Kanımca Fernando Santos futbolumuzu kendisine anlatana soracak “Bu mudur Beşiktaş?” diye! Bir takım kaybeder ama mücadele verir!

Ligimizde hakemler kadar oyunu renk katan futbolcu olmayınca bu karşılaşmada da kaybeden Karakartal’a mutlaka formasının hakkını verecek adamlar lazım, ama geçti artık. Kızmasın bana kimse asla Beşiktaş bu olamaz. Taktik olarak sahada futbol oynayan takımlar tribünü de düşünmek zorunda! Skor kötü olsa da oynayanların forma hakkını vermek gibi sorumlulukları vardır. Ve futbolan meyvesi goldür. (Cumhuriyet)

"BİR ŞEYİ 40 KERE SÖYLERSEN OLUR"

Ali Ece: Atalarımızın “Bir şeyi 40 kere söylersen olur” dediği rivayet edilir. Daha önce denedim olmadı ama bu yazıda bir daha deneyeceğim. Beşiktaş öyle bir 11’le sahaya çıktı ki anında “Transfer şart” dedirtti. Ersin önce kurtardı sonra yumurtladı. Herhalde Karius felaketinden sonra Ersin gözümüze olduğundan iyi gözüktü ya da gerçekten o zaman iyiydi. Ersin’i en çok eleştiren sevgili dostum Güntekin’e şaka yollu “Senden daha çok gelişti” demiştim artık şakası kalmadı, Ersin yeterince gelişmeyerek Güntekin’i cidden haklı çıkardı. Transfer şart tabii ekstra bütçe olsa da Fabri ayarı bir kaleci alınsa ama şartoğlu şart olan transferde Beşiktaş’ın savunmaya, orta sahaya o kadar takviye yapması gerekiyor ki kaleci işi yaza kalabilir. Ersin 12. dakikada bir tane de karşı karşıya kurtardı. Halbuki o pozisyondan 10 saniye önce Beşiktaş korner atıyordu! (Fanatik)

"300 DAKİKADIR GOL YOK"

Güntekin Onay: Beşiktaş, 3 maçtır gol atamıyor. Uzatmalarla birlikte 300 dakikaya tekabül ediyor bu süreç. Ligin en çok gol yiyen takımı Pendikspor’a atamadı. Krizdeki tüm yıldızları takımdan ayrılmış 10 kişi oynayan Adana Demirspor’a atamadı, dün de Sivasspor deplasmanından eli boş döndü. Bu durumu izah etmek kolay değil. Beşiktaş, kötü oynuyor, zor günler geçiriyor ancak 2 maçtır hakemlerin verip vermediği kararlar da izaha muhtaç. (Hürriyet)

"BİZ NE İZLEDİK?"

Cem Dizdar: Beşiktaş epeydir matah bir şey yapamıyordu sahada, bu maçta da yapamayacağı öngörülebilirdi. Gerçi Sivas da gol dışında etkisizdi ama gol atmışlardı en azından. Peki Bülent Uygun hiç yere kendini neden attırdı? Servet Çetin, Bülent Uygun... Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos... Ve gelip giden, gelip gidecek onca futbolcu... Şimdi sorarım size, ‘Biz ne izledik söyler misiniz?’ Beceremeyen futbolcu, yetersiz teknik direktör ya da bizim topraklarda o pek sevilip sık kullanılan haksızlıklar zirvesi benzetmeyle ‘eyyamcı hakem’ mi? Sahi, hangisi? (Fanatik)

"ZEHİRLİ SARMAŞIK HER YERİ SARMIŞ DURUMDA"

Ali Gültiken: Beşiktaş'ta zehirli sarmaşık, takımın her yerini sarmış durumda. Duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak dağılmış bir Beşiktaş var. Takım olma yolunda atılması gereken birçok adım olmasına rağmen bireysellik muazzam bir şekilde öne çıkmış durumda. Herkes tek başına bir şeyler ortaya koymak istiyor. Takım bütünlüğü yok, birlikte hareket etmek yok. Durum böyle olunca da sahada çırpınışlar içerisinde hareket etmeye çalışan bir oyuncu grubu görüyoruz. Takımın ihtiyacı olan büyük takım reaksiyonu, Beşiktaş'ın çok uzaklarında görünüyor. Kim oynarsa oynasın, rakip kim olursa olsun sahadaki acı gerçekler Beşiktaş adına değişmiyor. Takımın kökünü toptan zehirlemiş olan bu çürümüşlük durumu her maç Beşiktaş'ın önüne daha ağır faturalar getiriyor. Birçok açıdan zorlu sınav süreci devam ediyor. Ama çok net bir penaltının iptalini de anlamak mümkün değil. (Sabah)