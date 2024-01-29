Eski hakemler yorumladı: Sivasspor - Beşiktaş maçındaki VAR'ın iptal ettiği penaltı kararı doğru muydu?
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Eski hakemler karşılaşmadaki VAR tarafından iptal edilen penaltı pozisyonunu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlıların 1-0 kaybettiği maçta Salih Uçan'a verilen penaltının VAR müdahalesiyle iptal edilmesi damga vurdu. beIN SPORTS'ta yayımlanan Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kararı değerlendirdi.
ŞANSALAN PENALTI VERDİ, TOKAT İPTAL ETTİRDİ
Mücadelenin 18'inci dakikasında Beşiktaş'ın soldan geliştirdiği atakta Zaynutdinov yaya doğru ortaladı. Salih Uçan, havadan gelen topu göğsüyle indirip ceza sahasına girerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını işaret etti. Daha sonra VAR'da bulunan Serkan Tokat'ın çağrısıyla pozisyonu inceleyen Şansalan, penaltı kararını iptal etti.
TRIO EKİBİ 'PENALTI' DEDİ
Eski hakemlerin yorumu şu şekilde:
- Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısında VAR müdahalesi doğru mu?
Deniz Çoban: Kırmızılı oyuncu vücudunu araya sokup nizami olmayan bir şarj alıyor. Penaltı.
Bülent Yıldırım: Birkaç açıdan baktığınız zaman penaltı diyorsunuz.
Deniz Çoban: Bence VAR müdahalesi çok yanlış. Penaltıya daha yakınım.
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