Afrika Uluslar Kupası'nda Vincent Aboubakar tamam, Bright Osayi Samuel ile Paul Onuachu devam dedi!
Nijerya, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda karşılaştığı Kamerun'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Nijerya ile Kamerun karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Nijerya 2-0 kazandı.
Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 90. dakikada Ademola Lookman kaydetti.
Nijerya'da Süper Lig'de forma giyen Kennet Omeruo, karşılaşmaya 80. dakikada, Osayi Samuel ve Paul Onuachu maçın uzatma dakikalarında oyuna girdi. Süper Lig'de forma giyen diğer isim Ahmed Musa karşılaşmada forma giymedi.
ABOUBAKAR VEDA ETTİ
Kamerun'da Süper Lig'de forma giyen Ntchham 90 dakika, sonradan oyuna giren Vincent Aboubakar 12 dakika süre aldı. N'Jie ise süre bulamadı.
Bu sonuçla birlikte Nijerya adını çeyrek finale yazdırdı. Kamerun, Afrika Kupası'na veda etti.
vincent aboubakar haberleri bright osayi samuel haberleri Paul Onuachu haberleri Nijerya haberleri kamerun haberleri Afrika Uluslar Kupası haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
- Özel, Büyükerşen'e böyle veda etti
- Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
- Bu da sandviç enflasyonu
- Motorine dev zam yolda!
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme
- 'Kılıçdaroğlu'ndan İlgezdi'ye telefon' iddiası
- Gamze Akkuş İlgezdi'den ilk açıklama
- DEVA Partisi 'ittifak' için kararını verdi
- İzmir'de İmamoğlu'nu hedef aldı