Afrika Uluslar Kupası'nda Vincent Aboubakar tamam, Bright Osayi Samuel ile Paul Onuachu devam dedi!

Nijerya, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda karşılaştığı Kamerun'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 09:13
Afrika Uluslar Kupası'nda Vincent Aboubakar tamam, Bright Osayi Samuel ile Paul Onuachu devam dedi!
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Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Nijerya ile Kamerun karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Nijerya 2-0 kazandı. 

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 90. dakikada Ademola Lookman kaydetti. 

Nijerya'da Süper Lig'de forma giyen Kennet Omeruo, karşılaşmaya 80. dakikada, Osayi Samuel ve Paul Onuachu maçın uzatma dakikalarında oyuna girdi. Süper Lig'de forma giyen diğer isim Ahmed Musa karşılaşmada forma giymedi.

ABOUBAKAR VEDA ETTİ

Kamerun'da Süper Lig'de forma giyen Ntchham 90 dakika, sonradan oyuna giren Vincent Aboubakar 12 dakika süre aldı. N'Jie ise süre bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Nijerya adını çeyrek finale yazdırdı. Kamerun, Afrika Kupası'na veda etti.  


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