Tunus ile Mali, Afrika Uluslar Kupası'nda tur şansını son maça bıraktı!

Tunus, Afrika Uluslar Kupası E Grubu ikinci maçında karşılaştığı Mali ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 09:04
Tunus ile Mali, Afrika Uluslar Kupası'nda tur şansını son maça bıraktı!
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Afrika Uluslar Kupası E Grubu maçında Tunus ile Mali karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Mali'nin golünü 10. dakikada Lassine Sinayoko, Tunus'un golünü 20. dakikada Hamza Rafia kaydetti.

TUR ŞANSI SON MAÇA KALDI

Bu sonuçla birlikte ikinci maçlar sonunda Mali 4, Tunus 1 puana yükseldi. İki takımında gruptan çıkma şansları son maçlara kaldı.

Grubun son maçında Tunus, Güney Afrika ile karşılaşacak. Mali ise Namibya ile mücadele edecek.


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