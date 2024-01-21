Tunus ile Mali, Afrika Uluslar Kupası'nda tur şansını son maça bıraktı!
Tunus, Afrika Uluslar Kupası E Grubu ikinci maçında karşılaştığı Mali ile 1-1 berabere kaldı.
Afrika Uluslar Kupası E Grubu maçında Tunus ile Mali karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Mali'nin golünü 10. dakikada Lassine Sinayoko, Tunus'un golünü 20. dakikada Hamza Rafia kaydetti.
TUR ŞANSI SON MAÇA KALDI
Bu sonuçla birlikte ikinci maçlar sonunda Mali 4, Tunus 1 puana yükseldi. İki takımında gruptan çıkma şansları son maçlara kaldı.
Grubun son maçında Tunus, Güney Afrika ile karşılaşacak. Mali ise Namibya ile mücadele edecek.
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