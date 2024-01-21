Tunus ile Mali, Afrika Uluslar Kupası'nda tur şansını son maça bıraktı!

Yayınlanma: 21.01.2024 - 09:04

Güncelleme: 21.01.2024 - 09:04

Afrika Uluslar Kupası E Grubu maçında Tunus ile Mali karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Mali'nin golünü 10. dakikada Lassine Sinayoko, Tunus'un golünü 20. dakikada Hamza Rafia kaydetti.

TUR ŞANSI SON MAÇA KALDI

Bu sonuçla birlikte ikinci maçlar sonunda Mali 4, Tunus 1 puana yükseldi. İki takımında gruptan çıkma şansları son maçlara kaldı.

Grubun son maçında Tunus, Güney Afrika ile karşılaşacak. Mali ise Namibya ile mücadele edecek.