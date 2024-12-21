Ahmed Kutucu: 'Takımımı mücadelesi için tebrik ediyorum'
Eyüpspor'un milli yıldızı Ahmed Kutucu, sahalarında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.
Eyüpspor'un 24 yaşındaki yıldızı Ahmed Kutucu, evlerinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma hakkında konuşan oyuncu "Çok iyi mücadele ettik. Maçı kazanmak istedik. Daha çok çalışacağız. İnşallah da böyle maçlarda kazanacağız. Kendi performansımla ilgili konuşmak istemiyorum. Takımımı, mücadelesi için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Ahmed Kutucu #eyüpspor #fenerbahçe
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