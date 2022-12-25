Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor her zaman zirve yarışındadır

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Ağaoğlu, "Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 09:06
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor her zaman zirve yarışındadır
Abone Ol google-news

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-0 galip geldikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu

Ağaoğlu, "Taraftarlarımız oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılarla tahriklere kapılmadan, 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Geçen seneki 12’inci adam taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, hocamız Abdullah Avcı, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu sadece kazanılmış bir maç. Fatih Karagümrük maçını kazanmadığımız taktirde bu 3 puan çok fazla anlam ifade etmez. Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır” diye konuştu.


Ahmet Ağaoğlu trabzonspor fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler