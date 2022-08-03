Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un 55. kuruluş yıl dönümünde camiaya seslendi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, hep söylediğimiz gibi yan yana durarak, birlikte yol almaya devam edeceğiz” dedi.
Trabzonspor Kulübü’nün 55. kuruluş yıl dönümü dün düzenlenen törenle kutlandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Karadeniz fırtınasının 55. yılına girdiği bugün, hedeflerimize ulaşıyor olmanın gururunu yaşıyor ve aynı zamanda Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi koruyarak, hep söylediğimiz gibi yan yana durarak, birlikte yol almaya devam edeceğiz” dedi.
KOPENHAG İLE EŞLEŞTİ
Trabzonspor’un UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi Danimarka takımı Kopenhag oldu. Bordo-Mavililer ilk maçı 16 veya 17 Ağustos’ta deplasmanda, rövanşı 23 ya da 24 Ağustos’ta Trabzon’da oynayacak.
"BİZİM İÇİN SEVDA"
Törende görüşlerini aldığımız Trabzonspor’un efsane golcüsü Hami Mandıralı, “Yörenin bir çocuğu olarak bu formayı giymek ve hep iyi anılmak onur verici. Nerede olursak olalım bizim için her zaman, Trabzon bir sevda Trabzonspor da bir destan olacaktır” diye konuştu.
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