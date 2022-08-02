Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'ten kötü haber

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Slovak futbolcu Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, Slovak yıldızda kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 21:12
Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'ten kötü haber
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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Marek Hamsik sakatlandı.

Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Turkcell Süper Kupa maçı sonrası sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Slovak yıldız, Trabzonspor'da forma giydiği 39 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydetti.


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