Ahmet Çakar sosyal medyadan duyurdu: 'İfade vermeye gidiyorum'

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti sebebiyle adliyeye ifade vermeye gideceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:45
Ahmet Çakar sosyal medyadan duyurdu: 'İfade vermeye gidiyorum'
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti ile ifade vermeye gideceğini duyurdu.

"ÇİFTE BYLOCKÇU”DEDİĞİM İÇİN..."

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden açıklama yapan Çakar, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ifade vereceğini kaydetti. 

Çakar, paylaşımında "Bugün öğleden sonra Çağlayan adliyesine ifade vermeye gidiyorum. Mehmet Büyükekşi, kendisine “çifte bylockçu”dediğim için şikayet etmiş" ifadelerini kullandı. 


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