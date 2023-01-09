Ahmet Çakar'dan çarpıcı şampiyonluk kehaneti! 'İlk 2'ye giremez...'

Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:53

Güncelleme: 09.01.2023 - 11:53

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek puanını 39'a yükseltti.

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz TV'de katıldığı programda dev derbiyi değerlendirdi. Çakar, sarı-kırmızılıların sıralamada ilk 2'ye bile giremeyeceğini iddia etti.

Ahmet Çakar

"28 MAYIS 2023, FENERBAHÇE ŞAMPİYON"

"Hayatımda çok fazla iddiaya girmiş bir adam değilim. Bu masada bulunan herkes alayınızla iddiaya girerim. 28 Mayıs 2023. Fenerbahçe şampiyon olacak! Fenerbahçe dışında hangi takım şampiyon olursa olsun ben kaybetmiş olacağım. Adımın Ahmet Çakar olduğuna emin olduğum kadar söylüyorum, Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Galatasaray Fenerbahçe'yi sürklase etti, perişan etti ama şunu da söyleyeyim bir maçla şampiyon olunmaz."

"GALATASARAY İLK 2'YE GİREMEZ"

"Galatasaray iyi futbol oynayan bir takım değil, sezon sonunda ilk 2'ye de giremez. Bir takım bir maçta iyi oynadı diye şampiyon olamaz."

"FUTBOLUN ADALETİ OLSA KAZANAMAZDI"

"Biraz futbolun adaleti olsa Ankaragücü, İstanbulspor ve Sivasspor'u yenemezdi. Fenerbahçe'yi yenmekle İstanbulspor'u yenmek arasında puan kazanımı olarak bir fark yok."