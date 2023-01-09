Beşiktaş'ta flaş Wout Weghorst gelişmesi!

Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:09

Güncelleme: 09.01.2023 - 11:09

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçında taraftara veda eden Hollandalı Wout Weghorst'un kariyerine Manchester United’da devam edeceği iddia edilmişti. Hollandalı golcünün transferine dair yeni bir gelişme meydana geldi.

Wout Weghorst

WEGHORST'UN MENAJERİ NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NDE!

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş ile Wout Weghorst arasındaki resmi pazarlıklar başladı.

Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Cziommer, Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Weghorst’un takımdan ayrılmasıyla alakalı görüşecek.

Görüşmede Weghorst’la ilgili tüm ihtimaller masaya yatırılacak. Ayrılık için anlaşma sağlanırsa Weghorst’un sezon sonunda bitecek sözleşmesi fesh edilecek.

"MANCHESTER'DAN EV TUTTULAR" İDDİASI

Hollandalı futbolcu, kendisine gelen teklifle ilgili olarak Beşiktaş yönetimine "Reddedemeyeceğim teklifler var. Bu sebeple önüme gelen fırsatı değerlendirmek istiyorum. Menajerim İstanbul'a gelecek. Detayları kendisiyle görüşebilirsiniz" karşılığını verdi.

Öte yandan Weghorst'un Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını boşalttığı da gelen haberler arasında.

Erik ten Hag

Hürriyet'te yer alan haberde ise Wout Weghorst teklifi kabul ederken eşinin Manchester kentine gidip Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag’ın semtinden ev tuttuğu ve taşındığı belirtildi.