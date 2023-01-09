İbrahim Büyükak, Galatasaray taraftarlarından özür diledi
Oyuncu İbrahim Büyükak, dün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılıların antrenman fotoğrafını paylaştığı için üzgün olduğunu söyledi. Büyükak, "Galatasaray'a asla zarar vermek istemem" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılıların son idmanını izleyen ve yaptığı paylaşımla takımın 11'ini ifşa ettiği yönünde eleştiriler alan oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Büyükak, "Oğlunun adını dahi “Aslan” koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray’a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm. Ama şükürler olsun ki bugün kazandık. Çok büyüksün Galatasaray" ifadelerini kullandı.
Oğlunun adını dahi “Aslan” koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray’a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm. Ama şükürler olsun ki bugün kazandık.— İbrahim BÜYÜKAK (@ibrahimbuyukak) January 8, 2023
Çok büyüksün Galatasaray pic.twitter.com/yxZLuvltny
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