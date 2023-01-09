İbrahim Büyükak, Galatasaray taraftarlarından özür diledi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:50

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:50

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılıların son idmanını izleyen ve yaptığı paylaşımla takımın 11'ini ifşa ettiği yönünde eleştiriler alan oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Büyükak, "Oğlunun adını dahi “Aslan” koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray’a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm. Ama şükürler olsun ki bugün kazandık. Çok büyüksün Galatasaray" ifadelerini kullandı.