Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 08:56

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 08:56

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, rakibine maç fazlasıyla 9 puan fark attı.

Yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da yaptığı değerlendirmede sarı-kırmızılıların travma yaşayacağını ve Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını belirtti.

"GALATASARAY'IN HİÇBİR TRAVMASI YOK"

Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın hiçbir travması yok. 60 küsur yıl önceki rekoru kıran Galatasaray, bu haftadan itibaren travma sezonuna başlamıştır. Bu sene o sene, Galatasaray'ın travma senesi! Bakın göreceksiniz" dedi.

Şampiyonluk kehanetinde de bulunan Çakar, "Fenerbahçe kalan maçlarında sadece Karagümrük maçında takılabilir. Galatasaray'da kötü rüzgarlar esecek. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe olacak" ifadelerini kullandı.