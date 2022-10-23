Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

23 Ekim 2022 Pazar, 09:45

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i Diego Rossi'nin golüyle 1-0 yendi ve maç eksiğine rağmen 23 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi değerlendirirken hakem Zorbay Küçük'ün performansını da yorumladı.

Çakar, "Hakem Zorbay Küçük, oyun genelinde fena değildi. Ama ilk yarıda Ömer Ali bilerek isteyerek top yanından geçerken koluyla dokundu. Penaltı olmalıydı. Ne hakem gördü, ne de VAR davet etti. Ama Zorbay'ın en önemli dezavantajı sahadaki duruşu ve vücut diliyle ürkek ve sahanın hakimi olmadığını hissettirmesi" dedi.