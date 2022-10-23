Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Başakşehir yorumu: Jesus'un kafasına silah dayasanız bu 11 ile çıkmaz
Spor Toto Süper Lig'de 11.haftada Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 80+4'te Diego Rossi'nin golüyle 1-0 yendi.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçı TV8,5 ekranlarında Yüzde Yüzde Futbol'da yorumladı.
İşte Dilmen'in yorumları...
"BENİM MANŞETİM ŞU: SAYGI"
"Fenerbahçe'de son paslarının verimli kullanımı konusunda bir sorun yaşandı. Mesela Batshuayi 3 kez topla buluştuğunda döndü ve pozisyonları harcadı. İlk yarıyla ilgili benim manşetim şu: "Saygı!". Jesus kurduğu kadroyla Başakşehir'e saygı duyduğunu gösterdi çünkü kendi oyun anlayışına ters bir dizilişle sahaya çıktı. Başakşehir bugüne kadar 3 gol yedi ve bu gollerin ikisi penaltı sonucu geldi. Fenerbahçe kendi rotasyonundan farklı olarak Başakşehir'e göre bir takım kurmuş. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü Volkan Babacan, Fenerbahçe'nin iki forvetine karşı topu sağ ve sol kanada istediği gibi yönlendirebiliyor. Fenerbahçe sol kanadın arkasından gelen toplarda büyük sıkıntı yaşadı. Jorge Jesus'un Joao Pedro'yu oyuna alacağını düşünüyorum çünkü Pedro orta sahaya da yardım ediyor."
"JESUS, BATSHUAYI İLE PEDRO'YU DEĞİŞTİRECEKTİR"
"Jesus, Ferdi'yi sola Osayi'yi sağa almalı. Rakibin kanatlarına böylece çabuk bir şekilde yetişebilirler. Başakşehir'in en önemli oyuncusu Ndayishimiye cezalı. Ama takımın o kadar çok birlikte oynama alışkanlığı var ki sıkıntı yaşamıyorlar. Emre Belözoğlu'nun Mahmut'u ayağı düzgün olması sebebiyle stoperde oynattığını düşünüyorum. Başakşehir'in ikinci yarıda oyuncu değiştireceğini düşünmüyorum. Jesus'ta yüksek ihtimalle Batshuayi ile Pedro'yu değiştirecektir."
"FUTBOLU 1-0'A OYNAMAK KAVRAMINI JORGE JESUS GETİRDİ"
"Maçtan önce başlayan taktik savaşını Jesus kazandı. Bugüne kadar hep çılgın bir Jesus ile karşılaştık. Bugün ise futbolun rakibe göre oynandığını da bilen bir Jesus gördük. İddialı olacak ama Fenerbahçe bugün 1-0'a oynadı. Bugün Jesus, Başakşehir'in zaaflarından çok artılarına odaklandığını gördüm. Dizilişi gördüğüm anda Fenerbahçe'nin 1-0'a oynadığını anladım. Futbolumuza 1-0'a oynamak kavramını da Jesus getirdi."
"JESUS'UN KAFASINA SİLAH DAYASANIZ BU 11 İLE ÇIKMAZ"
"Jesus'un hamlelerinden sonra Fenerbahçe ikinci yarıyı tek kale oynadı. Emre Belözoğlu'nun çift santrfora dönmesiyle maça denge geldi. Bu maç bu sezon Fenerbahçe'nin 10 oyuncusunun art arda ikinci maça çıktığı ilk maç oldu. Fenerbahçe Giresunspor karşısına Jesus'un kafasına silah dayasanız bu kadroyla çıkmaz. İlk kez Jesus'ta şunu gördüm. Hoca gol rekorunun falan derdinde değil. Hoca sadece rakibini yenmeye odaklanmış."
"BAŞAKŞEHİR'İN PTT 1.LİG'DEKİ KARŞILIĞI PENDİKSPOR"
"Bu sezon Fenerbahçe en az pozisyon verdiği maçı oynadı. Başakşehir'in tek isabetli şutu 90+4'te geldi. Fikstüre baktığım zaman Fenerbahçe'nin maç eksiğine rağmen Dünya Kupası arasına lider gireceğini düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe hakemle uzaktan yakından alakası olmadan oynadı. Hakem için de rahat bir maçtı. Psikolojik olarak çöküşte olan Zorbay Küçük maça büyük bir baskıyla çıktı. Ama bugün hiçbir şekilde Başakşehir'e deplasman takımı muamelesi yapmadı. Emre Belözoğlu kesinlikle Jesus'un bu sistemle sahaya çıkacağını düşünmüyordu. Başakşehir pozisyonlara oynayarak giren bir takımdı. Bu maçta öyle olmadı. Başakşehir'in PTT 1. Lig'deki karşılığı ise Pendikspor."
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