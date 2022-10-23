Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Başakşehir yorumu: Jesus'un kafasına silah dayasanız bu 11 ile çıkmaz

"BENİM MANŞETİM ŞU: SAYGI"

"Fenerbahçe'de son paslarının verimli kullanımı konusunda bir sorun yaşandı. Mesela Batshuayi 3 kez topla buluştuğunda döndü ve pozisyonları harcadı. İlk yarıyla ilgili benim manşetim şu: "Saygı!". Jesus kurduğu kadroyla Başakşehir'e saygı duyduğunu gösterdi çünkü kendi oyun anlayışına ters bir dizilişle sahaya çıktı. Başakşehir bugüne kadar 3 gol yedi ve bu gollerin ikisi penaltı sonucu geldi. Fenerbahçe kendi rotasyonundan farklı olarak Başakşehir'e göre bir takım kurmuş. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü Volkan Babacan, Fenerbahçe'nin iki forvetine karşı topu sağ ve sol kanada istediği gibi yönlendirebiliyor. Fenerbahçe sol kanadın arkasından gelen toplarda büyük sıkıntı yaşadı. Jorge Jesus'un Joao Pedro'yu oyuna alacağını düşünüyorum çünkü Pedro orta sahaya da yardım ediyor."