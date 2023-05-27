Ahmet Nur Çebi mali yapıya dikkat çekti: ''Messi gelsin' demek olmaz'

Yayınlanma: 27.05.2023 - 10:09

Güncelleme: 27.05.2023 - 10:14

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün mali yapısına dair görüşlerini aktardı.

Çebi, “Futbolu artık şirket gibi düşünmek zorundasınız. Bizim kulübümüz de ekonomik olarak sıkıntılar çekiyor. Kulüpler içinde bulundukları ekonomilerden ve dikkatsiz harcamalardan etkileniyorlar. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kaynak oluşturmak zorundasınız. Altyapıya önem verilmeli. Genç futbolcuları az maliyetle yetiştirmeli ve yüksek bonservis ücretleriyle göndermeliyiz. Para kazanmaktan başka çare yok” dedi.

"‘MESSI BURAYA GELSIN’ DEMEK OLMAZ"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, maliyeti düşünülmeden yapılan transferler hakkında, “Kulüpler gelirlerinin üzerinde harcama yaparsa borçlanır. Bu borçlar faiz sarmalına girdiğinde durum altından kalkılamaz hale gelir. Dünyada birçok kulüp el değiştiriyor. Bizim taraftarımız tarihi bir kulüp olduğumuz için bu durumu hoş karşılamıyor. Beşiktaş’ı nasıl borçlandırırsınız diye hesap soran bir kesim var ama şampiyonluk nasıl gelirse gelsin diyen hiç hesap kitap yapmayan bir kesim daha var. Avrupa futbolunun bu kadar başarılı olmasının sırrı altyapıdır. Hiçbir şey yapmadan ‘Messi buraya gelsin’ demek olmaz. Önce para kazanacağız, sonra harcama yapacağız” diye konuştu.