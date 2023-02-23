'Ahmet Nur Çebi'den Süper Lig için play-off önerisi' iddiasına Beşiktaş'tan açıklama

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 15:12

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 16:23

Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesinin ardından Kulüpler Birliği Vakfı'nın son toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin lig şampiyonunun belirlenmesi için play-off sistemini önerdiği iddia edildi.

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında play-off önerdiği iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."