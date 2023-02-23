Basel - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 09:47

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 09:47

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak.

BASEL - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

23 Şubat Perşembe günü St. Jakob-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Müsabakada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.

BASEL - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Basel - Trabzonspor karşılaşması TV8 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor.

EKSİKLER

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemeyecek. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markoviç ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

Basel'de ise Calafiori, Comas ve Augustin'in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.