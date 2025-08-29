Ahmetcan Kaplan NEC Nijmegen'de

Transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda transferi gündemde olan isimlerden birisi Ahmetcan Kaplan'dı.

22 yaşındaki oyuncu, Ajax'tan bir diğer Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralık olarak transfer oldu.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Ajax'ta "istenmeyenler" listesinde yer alan Kaplan, sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Branco van den Boomen gibi kadro dışı statüsünde bulunuyordu.

GALATASARAY DEVREDEYDİ

Genç savunmacı için daha önce Bundesliga ekibi FC Köln devreye girmiş, ancak taraflar anlaşmaya varamamıştı. Ayrıca, Türkiye'ye dönüş ihtimali kapsamında Galatasaray'ın adı gündeme gelse de somut bir girişim gerçekleşmemişti.