Ahmetcan Kaplan'dan Ajax'a kötü haber!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, Aston Villa ile oynanan Konferans Ligi rövanş maçının 39. dakikasında sakatlanarak yerini Chuba Akpom'a bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:21
Ahmetcan Kaplan'dan Ajax'a kötü haber!
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Ajax'ta başarılı stoper Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber geldi.

Hollanda ekibinin Konferans Ligi'nde Aston Villa ile oynayadığı maçta Ahmetcan sakatlanarak kenara geldi.

Genç stoper maçın 39. dakikasında sakatlanarak yerini Chuba Akpom'a bıraktı.


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