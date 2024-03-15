Ahmetcan Kaplan'dan Ajax'a kötü haber!
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, Aston Villa ile oynanan Konferans Ligi rövanş maçının 39. dakikasında sakatlanarak yerini Chuba Akpom'a bıraktı.
Ajax'ta başarılı stoper Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber geldi.
Hollanda ekibinin Konferans Ligi'nde Aston Villa ile oynayadığı maçta Ahmetcan sakatlanarak kenara geldi.
Genç stoper maçın 39. dakikasında sakatlanarak yerini Chuba Akpom'a bıraktı.
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