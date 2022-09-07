Ajax CEO'su Edwin van der Sar: 'Ahmetcan Kaplan'a güveniyoruz'
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi Ajax'ın CEO'su Edwin van der Sar
Ajax'ın CEO'su Edwin van der Sar, Trabzonspor'dan transfer edilen Ahmetcan Kaplan hakkında konuştu.
Fanatik'ten Çağrı Davran'a açıklamalarda bulunan Edwin van der Sar, "Türkiye'de çok güzel bir kura çekimi gerçekleşti. Ayrıca finalin de burada oynanacak olması harika. Türkiye'de harika statlar ve harika takımlar var. Burası bir futbol ülkesi. Taraftarların etkisi de zaten herkes tarafından biliniyor. Bununla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının olmaması üzüntü verici. Açıkçası Türk futbolunda biraz düşüş dönemi yaşanıyor" sözlerini dile getirdi.
"BÜYÜK POTANSİYEL VAR"
Türkiye'de büyük bir potansiyel olduğunu belirten efsane kaleci, "Bence Türk futbolunun yetenekli oyuncuların yetişmesine daha çok önem vermesi gerek. İhtiyaçları olan şey bence bu. Çünkü orada büyük bir potansiyel olduğuna eminim. Örneğin biz Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı kadromuza kattık. Ahmetcan geleceği olan bir oyuncu. Ona güveniyoruz. Hızlı ve güçlü. Kendisini geliştirerek, Ajax'ın önemli parçalarından biri olacaktır" ifadelerini kullandı.
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