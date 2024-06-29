Ahmetcan Kaplan'dan Avusturya mesajı: 'Alacağımız bir rövanş var'
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, basın mensuplarına görüşlerini aktardı. 21 yaşındaki Kaplan, "Hoca bize zaten 'Avusturya'yı bekliyoruz' demişti. Onlardan alacağımız bir rövanş var. Zihinsel olarak son derece hazırız o maça" ifadelerini kullandı.
EURO 2024'te son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımımızın genç oyuncularından Ahmetcan Kaplan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ahmetcan Kaplan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Bu yaşta burada olmak çok iyi bir tecrübe. Bu yaşta burada olunca ileriki zamanda A Milli Takım'ın ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz."
"HAKAN AĞABEYİN SAHİPLENİŞİ..."
"Kendimi hazır hissediyorum. Forma şansı gelirse ağabeylerim gibi ben de elimden geleni yapacağım. Biz her zaman hazırız."
"Hakan ağabeyin bir kaptandan çok takımı sahiplenişi röportajlarından da belli. Bizim çok iyi bir kurgumuz var. Tüm ağabeylerimiz bize yardımcı oluyor. Biz dışarıdan gelen her şeye karşı kulaklarımızı kapattık."
"Avrupa'da olmak gerçekten güzel, beni mental olarak çok iyi bir yere taşıdı."
"AJAX SOSYAL MEDYA EKİBİYLE HER GÜN KONUŞUYORUZ"
"Ajax sosyal medya ekibiyle her gün konuşuyoruz. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz, Ajax bu konuda çok üst düzey. Sadece bana değil bütün oyuncular için paylaşım yapıyorlar."
"Hoca bize zaten 'Avusturya'yı bekliyoruz' demişti. Onlardan alacağımız bir rövanş var. Zihinsel olarak son derece hazırız o maça."
"Genç jenerasyondan çok yetenekli jenerasyon demek daha doğru bence. Elimizden geleni yapacağız ve milli takım formasının değerini iyi anlatacağız."
"EN KÖTÜ YARI FİNAL OYNARIZ"
"Maç maç bakıyoruz, bu maçı kazandıktan sonra en kötü yarı final oynayacağımızı düşünüyorum. Bunu yapacak bir potansiyele sahibiz."
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