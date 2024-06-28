Milli takım oyuncuları 'Bayrak asan dayı' ile bir araya geldi!

Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:00

Güncelleme: 28.06.2024 - 17:00

2024 Avrupa Şampiyonası'nda gruptan ikinci olarak çıkan ve Avusturya ile son 16 turunda oynayacağı maça hazırlanan A Milli Takım'da sürpriz bir buluşma gerçekleştirildi.

BAYRAK ASTIĞI FOTOĞRAF FENOMEN OLMUŞTU

Sosyal medyada "As bayrakları dayı as" fotoğrafıyla fenomen haline gelen Salih Tahtaoğlu, Almanya'da bulunan milli takım futbolcularıyla bir araya geldi.

Sürpriz buluşmada keyifli dakikalar ve esprili sohbet yaşanırken, sonrasında milli takım futbolcuları fenomen isimle fotoğraf çektirdi.