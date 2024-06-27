Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım paylaşımı!

Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, çocukluğundan ve A Milli Takım'da forma giydiği maçlardan fotoğraflar paylaştı ve, " "Nasıl başladı / Nasıl devam ediyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 20:52
Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım paylaşımı!
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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından çocukluğundan ve A Milli Takım'da oynadığı maçlarda fotoğraflar paylaşan Ferdi Kadıoğlu, "Nasıl başladı / Nasıl devam ediyor" ifadelerini yazdı.

Paylaşımında kırmızı ve beyaz kalp emojileri de ekleyen başarılı futbolcu, milli takım hesabını da etiketledi.

Ferdi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun paylaştığı fotoğraflar şu şekilde:


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