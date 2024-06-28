Ailesi Arda Güler'i anlattı: 'Onunla futbol konuşmuyoruz'

EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda genç yıldız Arda Güler performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Arda Güler'in annesi ve babası, genç yıldızı anlattı. Baba Ümit Güler, Arda Güler hakkında, "Biz Arda ile futbol konuşmuyoruz. Onu daha fazla bir baskı içine sokmak istemiyoruz. Sadece normal hayatı konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 12:32
Ailesi Arda Güler'i anlattı: 'Onunla futbol konuşmuyoruz'
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Arda Güler'in annesi Serap Güler ve babası Ümit Güler, genç yıldızla ilgili Sabah'a konuştu.

Portekiz maçı sonrası TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un yaptığı "Arda akıllı bir çocuk, sosyal medya eleştirilerinden etkilenmiyor" sözlerini hatırlatılan Ümit Güler "Biz de Arda ile futbol konuşmuyoruz. Onu daha fazla bir baskı içine sokmak istemiyoruz. Sadece normal hayatı konuşuyoruz. Böylece kafasını dağıtsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR ARDA GÜLER KOLAY YETİŞMİYOR"

"Arda'nın son iki senedeki çıkışına tanıklık ettik ama bir Arda Güler kolay yetişmiyor olsa gerek" yorumunun ardından Ümit Güler, "Özellikle bu sezon çok zor geçti. Real Madrid'de yaşadığı sakatlık süreci çok sıkıntılıydı ama çok şükür atlattık. Şu an iyi" dedi.

Arda'nın kulüpsüz futbolcular arasında olduğunu herkesin çok sevdiğini hatırlatıldığında ise anne Güler ve baba Güler, "Bu kadar çok sevilmesi bizi gururlanıyor. İnşallah hem o hem de milli takımımız çok başarılı olur" diyerek noktayı koydular.


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