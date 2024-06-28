Hakan Çalhanoğlu'ndan Avusturya açıklaması: 'Aklımızda 6-1'lik yenilgi var'
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına konuştu. Eşleşmeye dair görüşlerini aktaran Çalhanoğlu, "İlk hedefimizi başardık. Burada grupları geçmekti. Şimdi aklımızda Avusturya'da aldığımız 6-1'lik yenilgi var" ifadelerini kullandı.
Çekya karşılaşmasının kahramanlarından kaptan Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma öncesinde takım arkadaşlarına, "Yarın gol atacağım" dediğini anlatan Hakan Çalhanoğlu, "Hissettiğimi paylaştım. Ve öyle oldu. Tabii ki mutluyum. Daha çok turu geçtiğimiz için mutluyum. Zor anlar yaşadık. Hatalarımız oldu. Bir adam eksikti ona rağmen daha da iyi oynayabilirdik. Buna rağmen turu geçtik. Bizim zaten dışarıdan gelen eleştiriler değil, saha içerisinde takımın hali önemli. İlk hedefimizi başardık. Burada grupları geçmekti. Şimdi aklımızda Avusturya'da aldığımız 6-1'lik yenilgi var" dedi.
"AYAK İÇİ VURSAYDIM..."
Golünü de anlatan Hakan, "Topun altına girmeye çalıştım. Ayak içi vursaydım belki olmayabilirdi" diye konuştu.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü TSİ 22:00'de Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
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