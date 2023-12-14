Ajax - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında AEK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 10:02
Ajax - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

John van 't Schip yönetimindeki Ajax, kendi sahasında Matias Almeyda'nın ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.

AJAX - AEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

AJAX - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Ajax, grupta oynadığı son maçta Marsilya deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.

AEK ise kendi sahasında ağırladığı Brighton'a 1-0 mağlup olmuştu.


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