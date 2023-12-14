Ajax - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ajax, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında AEK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
John van 't Schip yönetimindeki Ajax, kendi sahasında Matias Almeyda'nın ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.
AJAX - AEK MAÇI SAAT KAÇTA?
Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
AJAX - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Ajax, grupta oynadığı son maçta Marsilya deplasmanından 4-3'lük mağlubiyet ile ayrılmıştı.
AEK ise kendi sahasında ağırladığı Brighton'a 1-0 mağlup olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Sosyal medya hesabını kapattı!
- 'Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı...'
- Dünyanın en kötü yemekleri arasında o Türk yemeği de var
- Vahdettin ve Şeyh Sait meselesinin asıl hedefi
- 'Böyle biri değildi, bir sağlık durumu mu oldu?'
- Borsa yatırımcısını üzecek açıklama
- Beş kişi zor ikna etti!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Bakan Bayraktar ‘faydalı’ gördü!