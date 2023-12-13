Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek: İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi A Grubu 6.maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, grubunu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı kazandı. Sarı kırmızılıların Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri ise yarın oynanacak maçların ardından netleşecek.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını kaybetti.
Grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Galatasaray, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.
SON MAÇLAR YARIN OYNANACAK
UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçları yarın oynanacak.
Grup etabının tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netlik kazanacak.
Avrupa Ligi'nde son hafta öncesinde D Grubu hariç tüm gruplarda ilk iki sıra henüz netleşmiş değil. D Grubu'nda Atalanta grup liderliğini, Sporting Lisbon ise ikinci sırayı garantiledi.
Son maçlar öncesinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali olan ve play-off turunda Galatasaray'ın rakibi olması muhtemel takımlar şöyle:
West Ham United / Freiburg (A Grubu)
Marsilya / Brighton (B Grubu)
Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)
Sporting Lisbon (D Grubu)
Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)
Rennes / Villareal (F Grubu)
Slavia Prag / Roma (G Grubu)
Karabağ / Molde (H Grubu)
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