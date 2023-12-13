Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek: İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6.maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, grubunu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı kazandı. Sarı kırmızılıların Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri ise yarın oynanacak maçların ardından netleşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 09:51
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek: İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını kaybetti.

Grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.

SON MAÇLAR YARIN OYNANACAK 

UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçları yarın oynanacak.

Grup etabının tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netlik kazanacak.

Avrupa Ligi'nde son hafta öncesinde D Grubu hariç tüm gruplarda ilk iki sıra henüz netleşmiş değil. D Grubu'nda Atalanta grup liderliğini, Sporting Lisbon ise ikinci sırayı garantiledi.

Son maçlar öncesinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali olan ve play-off turunda Galatasaray'ın rakibi olması muhtemel takımlar şöyle:

West Ham United / Freiburg (A Grubu)

Marsilya / Brighton (B Grubu)

Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)

Sporting Lisbon (D Grubu)

Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)

Rennes / Villareal (F Grubu)

Slavia Prag / Roma (G Grubu)

Karabağ / Molde (H Grubu)


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