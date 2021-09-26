Ajax-Beşiktaş maçını yönetecek hakem Bastien Galatasaray Lisesi mezunu

26 Eylül 2021 Pazar, 12:44

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmayı yönetecek olan Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien'in Galatasaray Lisesi mezunu olduğu iddia edildi.

Daha önce de Fenerbahçe-Manchester ve Galatasaray - Schalke maçlarını yöneten Bastien'in türkçe konuştuğu da biliniyor.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da 28 Eylül Salı günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada, Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.

Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.