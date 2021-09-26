Zamalek'ten Galatasaray'ı ilgilendiren Mostafa kararı!

26 Eylül 2021 Pazar, 08:55

Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed'in geleceği tartışılıyor. Mısır ekibi oyuncunun son durumunu paylaştı.



Zamalek Başkan Yardımcısı El-Etreby, OnTime Sport TV'ye yaptığı açıklamada, "Zamalek en önemli oyuncuları Mostafa Mohamed ve Ferjani Sassi olmadan şampiyonluk yaşadı" derken oyuncunun sözleşmesindeki sürenin dolması durumunda Mohamed'in geri döneceğini aktardı.



El-Etreby, "Galatasaray oyuncunun bonservisini almak istiyorsa Aralık ayının sonuna kadar opsiyonu kullanmak zorunda ve sezon sonuna kadar tüm ücreti ödemek zorunda" dedi. El-Etreby ayrıca yaz transfer döneminin son günü oyuncunun bonservisiyle ilgili Galatasaray'dan talep geldiğini belirterek, "Mostafa Mohamed'in kalıcı transferi için son gün Galatasaray'dan talep aldık. Reddetme hakkımız bile yok. Ancak günün sonuna kadar hiçbir şey göndermediler." dedi.



El-Etreby, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'i istememesi durumunda sarı-kırmızılı ekiple iletişime geçeceklerini vurgularken "Eğer Galatasaray, Mostafa Mohamed'i istemezse sezon bitmeden oyuncunun geri dönüşü için Türk kulübüyle iletişime geçeceğiz" dedi.



Mostafa Mohamed transferin son günü Fransız ekibi Bordeaux'nun kapısından dönmüştü. Fransız ekibiyle anlaşan Mısırlı golcü, Zamalek'in bu hamleye izin vermemesi nedeniyle Galatasaray'da kalmıştı. Geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 9 gol kaydeden Mostafa Mohamed dikkatleri üzerine çekse de bu sezon bekleneni henüz veremedi.





