Ajax - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 09.11.2023 - 14:51

Güncelleme: 09.11.2023 - 14:51

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

John van 't Schip yönetimindeki Ajax, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

AJAX - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.



AJAX - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?



Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Ajax, grupta oynadığı son maçta Brighton deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.