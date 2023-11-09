Ajax - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ajax, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında kendi sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
John van 't Schip yönetimindeki Ajax, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
AJAX - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
AJAX - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Ajax, grupta oynadığı son maçta Brighton deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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