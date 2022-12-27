Ajax, Daley Blind'in sözleşmesini feshetti

27 Aralık 2022 Salı, 17:08

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ligde ikinci sırada bulunan Ajax, takım kaptanı Daley Blind'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "30 Haziran 2023 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Daley Blind ile kulübümüzün yolları karşılıklı olarak ayrılmıştır" denildi.

Ajacied. Voor altijd.



Bedankt voor alles, Daley! — AFC Ajax (@AFCAjax) December 27, 2022

Kulübün resmi sitesine konu hakkında açıklamalarda bulunan Ajax CEO'su Edwin van der Saar, "Daley ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Umarım kendisine iyi bir kulüp bulup kariyerini güzel bir şekilde noktalar. Taraftarlarımıza veda etmesi için bir sonraki iç saha maçımızda o da stadyumda olacak" dedi.

Daley Blind



32 yaşındaki Blind, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 asist kaydetmişti.