Ajax, evinde Waalwijk'e geçit vermedi

Eredivisie'nin 18. haftasında Ajax, Waalwijk'i 2-1 yendi ve zirve takibini sürdürdü.

Ajax, evinde Waalwijk'e geçit vermedi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 09:18

Eredivisie'nin 18. haftasında Ajax ile Waalwijk karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadelede Ajax, Waalwijk'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ajax'ın gollerini 4. dakikada penaltıdan Steven Berghuis ve 41. dakikada Kenneth Taylor kaydetti.

Waalwijk'in tek golü ise 86. dakikada Mohammed Ihattaren'den geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Ajax, üst üste 3 maç galip gelmiş oldu ve 42 puana yükselerek PSV'nin arkasından zirve takibini sürdürdü.

Konuk ekip Waalwijk ise 7 puanla son sırada.

Ajax bir sonraki hafta Heerenveen'e konuk olurken Waalwijk, Sparta Rotterdam deplasmanında puan arayacak.


Etiketler: #ajax #Waalwijk #Eredivisie

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