Galatasaray'ın rakibi Ajax deplasmanda kayıp!
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 15. haftasında deplasmanda mücadele ettiği AZ Alkmaar'a 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Ajax, Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar'a konuk oldu. AFAS Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 65'te Troy Parrot ile 76'da Mayckel Lahdo kaydetti. Ajax'ın tek golünü ise 81'de Mika Godts attı.
Ajax, bu mağlubiyetin ardından 33 puanda kaldı. AZ Alkmaar 26 puana yükseldi.
Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında Ajax, Almere City'yi konuk edecek. AZ Alkmaar, NAC Breda deplasmanına gidecek.
Etiketler: #ajax #AZ Alkmaar #galatasaray #Hollanda Eredivisie
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