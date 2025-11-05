Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ajax - Galatasaray maçı öncesi Hollanda polisi alarma geçti!

Ajax - Galatasaray maçı öncesi Hollanda polisi alarma geçti!

5.11.2025 12:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ajax - Galatasaray maçı öncesi Hollanda polisi alarma geçti!

Hollanda Emniyet Güçleri ve Adalet Bakanlığı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Ajax - Galatasaray maçı nedeniyle Amsterdam'daki bazı bölgelerin yüksek riskli olduğunu duyurdu.

Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Hollanda Emniyet Güçleri ve Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından Amsterdam'ın bir kısmı yüksek riskli bölge olarak açıklandı.

Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena ve etrafındaki bölgelerde polisin önleyici arama ve müdahale yapabileceği duyuruldu.

AMSTERDAM'DA SIKI DENETİM

Buna göre yüzü kapatan örtüler, giysiler giymek yasaklandı. Ayrıca, havai fişek ve benzeri patlayıcı maddelerin taşınması ve yakılmasının yasak olduğu belirtildi.

Belirtilen bölgelerdeki güvenlik önlemlerinin maç günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar geçerli olduğu vurgulandı.

Daha önce Ajax ile Galatasaray arasında Amsterdam'da oynanan maç nedeniyle 15 kişi, havai fişek atmak veya bulundurmak eylemlerinden ötürü tutuklanmıştı.

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #ajax

İlgili Haberler

Wesley Sneijder Ajax-Galatasaray maçını yorumladı: 'Çok gürültülü bir akşam olacak'
Wesley Sneijder Ajax-Galatasaray maçını yorumladı: 'Çok gürültülü bir akşam olacak' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. İki takımın eski futbolcusu Wesley Sneijder, karşılaşma dair görüşlerini aktardı.
Galatasaray, Almanya'dan galip dönüyor!
Galatasaray, Almanya'dan galip dönüyor! FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında Galatasaray MCT Technic, Almanya'nın Würzburg Baskets takımını 99-74 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax sınavı: Galatasaray bir ilkin peşinde!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax sınavı: Galatasaray bir ilkin peşinde! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.