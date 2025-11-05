UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax sınavı: Galatasaray bir ilkin peşinde!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Moro, Gloukh, Godts, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

İLKAY VE YUNUS, AJAX KARŞISINDA GÖREV ALAMAYACAK

Sarı-kırmızılı oyuncu İlkay Gündoğan, Ajax karşısında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay, bu karşılaşmada görev alamayacak.

Öte yandan sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, bu maçta oynayabilecek.

İlkay ile birlikte Yunus Akgün de bu maçta olmayacak.

OSIMHEN, ÜST ÜSTE 7 AVRUPA KUPASI MAÇINDA GOL ATTI

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.

Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.

Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu Burak Yılmaz ile paylaşan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt karşılaşmasında da tabelayı değiştirerek serisini 7 maça taşıdı ve rekorun tek başına sahibi oldu. Osimhen, bu süreçte 9 gol kaydetti.

GALATASARAY, İLK GOLLERİNİ İLK 16 DAKİKA İÇERİSİNDE KAYDETTİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki ilk gollerini ilk 16 dakika içerisinde attı.

Organizasyondaki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a karşı 8. dakikada fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, ikinci müsabakada da Liverpool karşısında 16. dakikada penaltıdan golü buldu.

Galatasaray, son olarak üçüncü maçta Bodo/Glimt karşısında 3. dakikada maçtaki ilk golünü kaydetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 13 YIL SONRA ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANMAYI AMAÇLIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. maçını kazanmak için Ajax'ın karşısına çıkacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.

Bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Hollanda temsilcisi karşısında kazanması halinde 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşayacak.

AJAX'TA EKSİKLER

Hollanda ekibinde Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Ajax'ta Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle bu müsabakada forma giymeyecek.

Sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen'in durumu ise maç günü belli olacak.

HOLLANDA EKİPLERİNE KARŞI İLK DEPLASMAN GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Galatasaray, Avrupa kupalarında şu ana kadar Hollanda temsilcilerine konuk olduğu karşılaşmaları kazanamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.