Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ajax, Go Ahead Eagles deplasmanında kayıp!

Ajax, Go Ahead Eagles deplasmanında kayıp!

17.08.2025 15:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ajax, Go Ahead Eagles deplasmanında kayıp!

Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivise) ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Go Ahead Eagles ile 2-2 berabere kaldı.

Hollanda Eredivise'nin 2. hafta karşılaşmasında Ajax, Go Ahead Eagles deplasmanına konuk oldu.

De Adelaarshorst Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Go Ahead'ın gollerini 20. dakikada Melle Meulensteen ve 44. dakikada Evert Linthorst kaydederken, deplasmanı ekibi Ajax'ın gollerini ise 3. dakikada Davy Klaassen ve 45. dakikada Youri Baas'tan geldi.

AJAX'IN GOLÜ İPTAL OLDU

70. dakikada Steve Berghuis'in attığı gol, pozisyon öncesinde topa elle temas ettiği için maçın hakemi tarafından iptal edildi.

Bir dönem Beşiktaş forması giymiş olan Wout Weghorst ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla birlikte önceki sezon şampiyonluğu dramatik bir sonla kaybeden Ajax, puanını 4'e yükseltirken, Go Ahead ise 2 puana yükseldi.

İlgili Konular: #ajax #Wout Weghorst #Go Ahead Eagles

İlgili Haberler

Ajax'tan tarihi transfer! Ko Itakura...
Ajax'tan tarihi transfer! Ko Itakura... Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, Borussia Mönchengladbach forması giyen Ko Itakura'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Ajax'tan Dusan Tadic için açıklama!
Ajax'tan Dusan Tadic için açıklama! Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'i transfer etmeyeceklerini söyledi.
Ajax kendi sahasında Wout Weghorst ile güldü!
Ajax kendi sahasında Wout Weghorst ile güldü! Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Telstrar'ı 2-0 mağlup etti.