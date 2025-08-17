Ajax, Go Ahead Eagles deplasmanında kayıp!

Hollanda Eredivise'nin 2. hafta karşılaşmasında Ajax, Go Ahead Eagles deplasmanına konuk oldu.

De Adelaarshorst Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Go Ahead'ın gollerini 20. dakikada Melle Meulensteen ve 44. dakikada Evert Linthorst kaydederken, deplasmanı ekibi Ajax'ın gollerini ise 3. dakikada Davy Klaassen ve 45. dakikada Youri Baas'tan geldi.

AJAX'IN GOLÜ İPTAL OLDU

70. dakikada Steve Berghuis'in attığı gol, pozisyon öncesinde topa elle temas ettiği için maçın hakemi tarafından iptal edildi.

Bir dönem Beşiktaş forması giymiş olan Wout Weghorst ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla birlikte önceki sezon şampiyonluğu dramatik bir sonla kaybeden Ajax, puanını 4'e yükseltirken, Go Ahead ise 2 puana yükseldi.