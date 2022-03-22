Ajax kalecisi Andre Onana, milli takım kampına giderken trafik kazası geçirdi
2022 Dünya Kupası Elemeleri için ülkesine giden Ajax'ın kalecisi Andre Onana trafik kazası geçirdi. 25 yaşındaki oyuncu şans eseri yara almadan kurtuldu.
Ajax'ın Kamerun'lu kalecisi Andre Onana, ülkesinin Cezayir ile oynayacağı maç öncesi trafik kazası geçirdi.
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Andre Onana olay sırasında Kamerun'un Doala'daki milli takım kampına gidiyordu. İki aracın da ön tarafı ciddi hasar oluşurken, 25 yaşındaki file bekçisinin kazadan yara almadan kurtulduğu yazıldı.
Onana'nın kazanın ardından hastaneye giderek kontrolden geçtiği ve Cezayir maçında forma giymeye hazır olduğu söylendi.
Kamerun, Katar'daki 2022 Dünya Kupası elemelerinin ilk ayağında Cuma günü 18:00'de Cezayir ile karşılaşacak. Rövanş maçı önümüzdeki salı saat 21:30'da oynanacak.
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