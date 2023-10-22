Ajax ligin dibine demir attı: 7 gollü maçta mağlubiyet son dakikada geldi!
Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Utrecht'e 4-3 mağlup oldu.
Hollanda Eredivisie'nin 9. hafta mücadelesinde Ajax, deplasmanda Utrecht ile karşılaştı. Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Utrecht, 90. dakikada bulduğu golle 4-3 kazandı.
44'te Ryan Flamingo, 48'de Mike van der Hoorn'un golleriyle 2-0 öne geçen Utrecht, skoru koruyamadı. Mücadelenin 52. dakikasında farkı bire indiren Kristian Hlynsson, 55. dakikada da sahneye çıkarak skora denge getirdi.
Dakikalar 65'i gösterirken penaltı kazanan Ajax, Steven Bergwijn'in golüyle 2-0 geriden gelip 3-2 öne geçti. Pes etmeyen Uthrect'te sahneye 71. dakikada Jens Toornstra çıktı. Güzel bir vuruşla topu ağlara yollayan Toornstra skoru 3-3 yaptı.
AJAX'IN KÖTÜ SERİSİ DEVAM ETTİ
Dakikalar 90'ı gösterirken Utrecht'te savunmanın arasına iyi sarkan Oscar Fraulo, kalecinin üstünden güzel bir vuruş yaparak maçın son sözünü söyledi. Bu sonuçla birlikte Ajax'ın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Utrecht'te Türk asıllı Alman oyuncu Can Bozdoğan, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Öte yandan mücadelede oyun, tribünlerden sahaya yabancı maddeler atılması sonucu 2 kez duraksadı.
Bu galibiyetle birlikte Utrecht puanını 6'ya yükseltirken, Ajax 5 puanda kalarak küme düşme hattına demir attı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Somer Şef'in restoranına ait adisyon gündem oldu
- İstanbul'da bu ilçeler karanlığa gömülecek...
- SGK uzmanından 'emekli maaş' uyarısı
- 'TFF bunun açıklamasını yapsın'
- 'Eğer 24 saat içinde ateşkes sağlanmazsa...'
- Ortadoğu'da kapsamlı konuşlanma!
- Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
- MHP'den 'Bahçeli' açıklaması geldi
- Dev derbide kazanan Galatasaray!
- Türkiye Gazze'ye 20 doktor gönderiyor