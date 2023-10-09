Ajax teknik direktöründen oyuncusuna ilginç görev: 'Hakemi takip et'

Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:12

Güncelleme: 09.10.2023 - 16:12

Hollanda'da sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan ve küme düşme hattına kadar gerileyen Ajax'ta sular durulmuyor.

Son olarak AZ Alkmaar'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Ajax'ta teknik direktör Maurice Steijn'ın maç sonrası yaptığı açıklamalar taraftarların büyük tepkisini çekti.

"HAKEMİ TAKİP ET"

Hollandalı orta saha oyuncusu Kenneth Taylor'a "hakemi takip etmesi" görevi verdiğini söyleyen Steijn, "AZ Alkmaar maçında iki tane 6 numara ile oynamak istedik. Kenneth Taylor'a 'hakemi takip etmesi' görevini verdim" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Steijn'ın açıklamaları üzerine Ajax taraftarları sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Taraftarlar yaptığı paylaşımlarda, "AZ'nin orta alanda bu kadar boşluk bulmasına şaşırmamalı. Bir oyuncumuzu hakemi kontrol etmesi için feda etmişiz!" ve "Bunu açıkça söyleyebilen bu adamı tutuklamalılar!" gibi yorumlar yapıldı.

Hollanda Eredivisie'de 6 maç sonunda 5 puan toplayan Ajax, ligin 16. sırasında bulunuyor.