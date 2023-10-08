Ajax'ta kötü gidişat sürüyor: Düşme hattına gerilediler!

Hollanda Eredivisie'nin 8. haftasında Ajax, evinde AZ Alkmaar'a 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 17:51
Ajax'ta kötü gidişat sürüyor: Düşme hattına gerilediler!
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Hollanda Eredivisie'nin 8. haftasında Maurice Steijn'ın ekibi Ajax ile Pascal Jensen karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip AZ Alkmaar 2-1 kazanırken goller; 45. dakikada Vangelis Pavlidis ve 57. dakikada Dani de Wit kaydetti.

Ev sahibi Ajax'ın golü ise 73. dakikada Branco van den Boomen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Ajax 5 puanda kalıp 16. sıraya kadar gerilerken, AZ Alkmaar 22 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanda Utrecht'e konuk olurken, AZ Alkmaar evinde Heerenveen'i ağırlayacak.


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