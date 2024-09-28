Ajax maçına devam edememişti... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Yayınlanma: 28.09.2024 - 14:29

Güncelleme: 28.09.2024 - 14:29

Beşiktaş'ın, Ajax ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Al Musrati'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Musrati, Ajax ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Al Musrati'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Al Musrati'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."