Beşiktaş'ta 4-0'lık skorun faturası kesildi: 'Ocak ayında gönderilecek'
Beşiktaş'ın Ajax'a 4-0 yenildiği maçta ilk 11'de görev alan Jean Onana'nın bekleneni veremediği ve ocak ayında takımdan gönderileceği iddia edildi.
Yeni sezondaki ilk yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Ajax'a karşı alan Beşiktaş'ta, faturanın Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'ya kesildiği ileri sürüldü.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Onana, geçen sezonun sonunda satış listesindeydi ancak hazırlık kampında yapılan idmanların ardından teknik direktör Van Bronckhorst'un gözüne girmeyi başardı ve takımda kaldı.
Jean Onana
Ancak Kamerunlu futbolcu, diğer orta sahaoyuncuları Cher Ndour ve Salih Uçan'dan daha fazla forma şansı bulmasına rağmen bunu değerlendiremedi.
Artık 11'de sahaya çıkma şansı neredeyse kalmayan Onana'nın ocak ayında siyah beyazlı takımdan gönderilmesi bekleniyor.
Etiketler: #beşiktaş #Jean Onana #ajax
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