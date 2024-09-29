Ajax maçının ardından... Giovanni van Bronckhorst'tan sistem değişikliği!
Beşiktaş'ın, 4-0'lık Ajax yenilgisinin ardından Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacağı maça farklı bir diziliş ve kadroyla çıkacağı ileri sürüldü.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta, Süper Lig'de yarın oynanacak Kayserispor maçı öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, ilk 11 ve bazı oyuncuların mevkilerinde eskiye dönüş yapması bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Hollandalı hoca 4-0 yenilginin ardından takımı fabrika ayarlarına döndürme kararı aldı. Tecrübeli çalıştırıcının Kayseri'de 4-3-3 dizilişi yerine takımı 4-2-3-1 dizilişi ile sahaya süreceği ayrıca Rafa Silva'yı da tekrar kanattan 10 numara pozisyonuna çekeceği öğrenildi.
SEMİH KILIÇSOY SOL KANADA GEÇİYOR
Gedson'u merkezde oynatması beklenen Van Bronchorst'un Mustafa Hekimoğlu ve çok tepki gören Jean Onana'yı yedek soyunduracağı, Immobile'yi 11'de sahaya süreceği kaydedildi.
Üst üste üç maça kulübede başlayan Semih Kılıçsoy'un sol kanada geçmesi ise oldukça yüksek bir ihtimal.
Al Musrati'nin sakatlığında Gedson'un yanında oynayacak isim için de Salih Uçan, Ndour ve Joao Mario forma bekleyen futbolcular.
Bu arada cezalı Arthur Masuaku'nun yerine Emirhan Topçu'nun görev yapacağı gelen bilgiler arasında.
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