Beşiktaş'tan Kayserispor maçı öncesi paylaşım: 'Hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz'

Beşiktaş, "Hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'tan Kayserispor maçı öncesi paylaşım: 'Hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 15:42

Beşiktaş, sosyaa medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Siyah-beyazlılar, "Kayserispor maçı hazırlıklarımıza bugün saat 14.00'te başladık. Hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.


 


Etiketler: #beşiktaş #kayserispor #Paylaşım

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