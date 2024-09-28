Beşiktaş'tan Kayserispor maçı öncesi paylaşım: 'Hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz'
Beşiktaş, "Hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş, sosyaa medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Siyah-beyazlılar, "Kayserispor maçı hazırlıklarımıza bugün saat 14.00'te başladık. Hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Beşiktaş'ın bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
B. Kayserispor maçı hazırlıklarımıza bugün saat 14.00’te başladık.— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 28, 2024
Hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. ??#BizBeşiktaşız ?? pic.twitter.com/18xOtluZM2
Etiketler: #beşiktaş #kayserispor #Paylaşım
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