Beşiktaş'tan Kayserispor maçı öncesi paylaşım: 'Hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz'

Yayınlanma: 28.09.2024 - 15:42

Güncelleme: 28.09.2024 - 15:42

Beşiktaş, sosyaa medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Siyah-beyazlılar, "Kayserispor maçı hazırlıklarımıza bugün saat 14.00'te başladık. Hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.



