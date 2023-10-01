Waalwijk - Ajax maçı sakatlık nedeniyle yarıda kaldı!

Hollanda Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Walwijk ile Ajax karşılaşması yaşanan sakatlık nedeniyle yarıda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 00:30
Waalwijk - Ajax maçı sakatlık nedeniyle yarıda kaldı!
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Hollanda Eredivisie'nin 7. hafta karşılaşmasında Waalwijk ile Ajax karşı karşıya geldi. Mandermakers Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılaşmanın 84. dakikasında yaşanan sakatlık nedeniyle yarıda kaldı. 

28 yaşındaki Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, 84. dakikadaki ikili mücadeledeki sert çarpışma sonrası yerde kaldı. Kaleciye hemen ilk müdahale yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı. 

Mücadelede 3-2 Ajax'ın üstünlüğü devam ederken, hakemi maçın tatil edildiğini ilan etti.


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